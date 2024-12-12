Создание корпоративного сайта под ключ

Реализован полный цикл создания сайта, начиная от проектирования и разработки до запуска и сопровождения.
Проект включал в себя:
Фронтенд: разработка адаптивного и современного интерфейса, ориентированного на удобство пользователя и высокую скорость загрузки страниц.
Бэкенд: создание надёжной и масштабируемой системы, обеспечивающей стабильную работу сайта и обработку данных.
SEO-оптимизация: проведена полная оптимизация для поисковых систем, что улучшило видимость сайта в интернете и увеличило его посещаемость.
Поддержка: регулярное сопровождение сайта и обновление контента для обеспечения его актуальности и стабильной работы.
Этот проект стал результатом тщательного подхода к каждой детали, что позволило создать качественный продукт, полностью соответствующий потребностям клиента.