Создание лендинг пейдж Mafia.md

Команде Studio Webmaster важно было продумать структуру landing page для привлекательности, эффективности и информативности. Создание адаптивного дизайна для landing page для клуба Mafia.md должно было сопровождаться внедрением в шапке сайта всплывающего меню для более удобного и легкого поиска информации, кнопок «записаться на мероприятие» и формы для заполнения заявки — задачи, которые требовали решений. Внедрение отзывов и блога также было одной из основных задач, которая была успешно решена. Одностраничный сайт с адаптивным дизайном был разработан в срок и согласно всем требованиям и пожеланиям заказчика.