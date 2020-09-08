Создание лендинга для "Лаборатории имиджа"

Цель создания сайта: регистрация на бесплатный вебинар Татьяны Петровой и дальнейшее ведение лидов до покупки платного авторского курса.Содержание сайта:
- Шапка (контакты, отдел заботы, отзывы, правовая информация)
- Основная страница регистрации на бесплатный вебинар - Главная страница регистрации на вебинар
- Страница благодарности
- Страница с тарифами+спецпредложения - Страница с тарифами
- Отзывы
- История успеха
- Правовая информация
- Страница конфиденциальности
- Страница “Видеоурок”
- Отдел заботы о клиентах
- Подвал
В прикрепленных файлах : создание zero-блоков,мобильная и десктопная версии.