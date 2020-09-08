Создание лендинга для "Лаборатории имиджа"

Цель создания сайта: регистрация на бесплатный вебинар Татьяны Петровой и дальнейшее ведение лидов до покупки платного авторского курса.Содержание сайта:

Шапка (контакты, отдел заботы, отзывы, правовая информация)

Основная страница регистрации на бесплатный вебинар - Главная страница регистрации на вебинар

Страница благодарности

Страница с тарифами+спецпредложения - Страница с тарифами

Отзывы

История успеха

Правовая информация

Страница конфиденциальности

Страница “Видеоурок”

Отдел заботы о клиентах

Подвал

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В прикрепленных файлах : создание zero-блоков,мобильная и десктопная версии.