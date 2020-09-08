Создание лендинга для "Лаборатории имиджа"

Добавлена
5 лет назад
56 просмотров
Создание Zero-блоков(мобильная версия).png
Создание Zero-блоков(десктопная версия).png

Цель создания сайта: регистрация на бесплатный вебинар Татьяны Петровой и дальнейшее ведение лидов до покупки платного авторского курса.Содержание сайта:

  • Шапка (контакты, отдел заботы, отзывы, правовая информация)
  • Основная страница регистрации на бесплатный вебинар - Главная страница регистрации на вебинар
  • Страница благодарности
  • Страница с тарифами+спецпредложения - Страница с тарифами
  • Отзывы
  • История успеха
  • Правовая информация
  • Страница конфиденциальности
  • Страница “Видеоурок”
  • Отдел заботы о клиентах
  • Подвал
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В прикрепленных файлах : создание zero-блоков,мобильная и десктопная версии.

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