Создание лендинга, полноценного сайта, магазина

Создаю как бюджетные варианты так и крупные проекты (порталы, интернет магазины, продающие лендинги).

Я предлагаю Вам заказать у меня сайт (лендинг) на любую тематику почти за бесплатно. Ваш сайт я буду использовать для своего портфолио от чего ваш сайт лишь выиграет, ведь мне нужно крутое портфолио))

Также я являюсь студентом 3 курса Спбгмту (прикладная математика), знаю как работать с программами, умею составлять мат модель и могу помочь не только с дизайном, но и с технической стороной заказа. В качестве бонуса готов адаптировать ваш сайт под мобильную версию и помочь с seo продвижением. Проекты над которыми я работал отправлю в личку.

Если вам хочется написать - не сдерживайте себя;)