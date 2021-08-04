Создание сайта для адвокатской конторы

Шапка главной страницы лаконична, название компании в традиционной форме слева, справа номер телефона режим

работы и кнопка для обращений. Фон коричневый, который будет дальше

продолжен в обложке. В меню включены все разделы, которые необходимы для

полноценной работы сайта и в то же время являются традиционными для сайтов

юридических компаний. Первый раздел в меню является основным, из которого

выпадает меню с подразделами (их там очень много - такова специфика работы

адвокатов). Второй раздел (О нас) также показывает два подраздела. Первый

это история компании, а второй - вакансии. Раздел Пресс-центр - это два

подраздела: Новости и Мы в СМИ. Новости - это подраздел, который на главной

странице имеет свой блок и это новости не о юридических новинках или о законах,

это новости, которые непосредственно связаны с деятельностью конторы. В разделе

Команда подразделы Управляющий партнер, Партнеры, Адвокаты и Юристы. Раздел Наш

опыт - это своего рода портфолио конторы, короткая информация о каждом деле,

судебном процессе, в котором принимают участие участники конторы. Раздел

Публикации опять же касается только публикаций участников конторы. И, наконец,

контакты. Обложка. Лицо компании. Она сделана в строгом стиле и главные здесь сами члены адвокатской конторы. Это вызывает

доверие клиентов. Пришлось много обсуждать о том, какая должна быть фотография,

композиция. Вроде просто фотография, но она заняла много времени, и это стоило

того. Результат оставил довольными обе стороны)) Фон обложки однотонный, такой

же как на шапке, коричневый. Левый верхний угол занял логотип. Название

страницы "Ты по праву не один" поместился в нижнем правом углу,

сделанный в верхнем регистре. Как и говорилось выше, следующий блок - это Новости, новости из деятельности конторы. Краткий анонс, который дальше по

ссылке на кнопке уводит на страницу с полным текстом новости. Каждая новость

имеет изображение и заголовок. фон сплошной серого цвета. Общий заголовок блока

сверху в правом углу. Предпоследний блок кажется, на первый взгляд, простым. Какие то логотипы, надписи "Мы рекомендуем",

"Нас рекомендуют"). На самом деле, он состоит из двух блоков, которые

сами по себе очень содержательные и полезные для посетителей сайта. Каждый

логотип является ссылкой, по которой читатель попадает на страницу с

необходимой ему информацией. И, наконец, подвал. Фон темно-серый. Слева логотип, соцсети, номер телефона и режим работы. Далее в три колонки виды

услуг, которые на верхнем меню являются подразделами в разделе Услуги.