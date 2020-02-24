Создание сайта для агентства Procapital

Компания Procapital Development предлагает полный спектр услуг на румынском рынке недвижимости. Необходимо было разработать уникальный дизайн для создания веб-ресурса, который бы полностью соответствовал корпоративной палитре и ценностям компании-заказчика. Для достижения поставленных целей использовались все новейшие инструменты в создании веб-сайтов. Были внедрены все необходимые формы обратной связи, регистрации и поле внутреннего поиска. На выходе заказчик получил информативный веб сайт, широко представляющий компанию в интернет пространстве.