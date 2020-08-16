Создание сайта для магазина сладостей "CakesParty"

Ссылка на сайт

Ко мне обратился клиент с просьбой сделать сайт для его небольшого магазина тортов и прочих сладостей. Конкретной задачи сначала не было, но немного пообщавшись, мы поняли друг друга, и работа начала кипеть полным ходом. Заказчику сложно было определиться с внешним видом слайдеров и продуктами, которые он хотел видеть на сайте вообще, но вместе мы быстро отсекли ненужное и добавили недостающее. В конечном итоге, мы получили миленький сайт для продажи вкусной еды! (заказчик отправил мне доставкой шоколадный торт. Очень рада, что такие вкусности теперь можно заказать за пару кликов в интернете!)