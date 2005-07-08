Создание сайта для отеля
Сайты «под ключ»
Добавлена3 просмотра
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный заказ, выполнялся в самые быстрые сроки. Сайт, наполненен, отличным контентом, дабавленые скрипты оформления и бронирования номера в отеле, прилогаеться ссылка на сайт (noihotel.ru). Данный, заказ был обговарен лично в очном формате встрече. Так же была произведена настройка SEO продвижения в поисковике и составленна карточка бизнеса в Яндекс Бизнесе и дальнейшее продвижение. Так, как сайт выполнялся в короткие сроки, было решенно делать его через конструктор Tilda.