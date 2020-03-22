Создание сайта и его продвижению Мебель на заказ

Клиент обратился с проблемой, что нет заказов на изготовление мебели.

У клиента был сделан сайт и запущена реклама в Яндексе, после просмотра сайта и куска аналитики из метрики, т.к. исполнители отказались предоставлять все данные и просто тянули время, был проведен полный аудит сайта и РК (рекламной компании). И предоставлен план дальнейшего решения.

Проблем оказалось не мало и каждая вела к следующей,а так как разработчики просто напросто отказались переделывать даже сайт а затем и вовсе перестали выходить на связь, клиентом было принято решение заказать новый, с последующим запуском рекламы.

Основная проблема была конечно в сайте, т.к. он был сделан по стандартным решениям, то он просто напросто не отображал на самом деле бизнес клиента. Фотографии были взяты из яндекса, а тексты просто скопированы с грузинского сайта. Начиная с некачественных и растянутых фотографий премиум класса и заканчивая просто огромным количеством ненужного наборного текста который никто не читал, все это просто не давало клиенту нужной информации. Переходы были, но вот просмотры не превышали и 15 секунд, люди уходили просто не видя того чего искали.

Так как ценовой сегмент производства корпусной мебели начинался от эконома было предложено сделать простой и понятный сайт, для начала из нескольких страниц с общей информацией и запуском на него рекламы в сети Яндекса (РСЯ), а затем пополнять сайт начиная с самых популярных страниц, т.к. клиента поджимали сроки.

После запуска лиды пошли но клиентов было немного, после завершения сайта с большим количеством простых реальных фотографий, небольшого но продуманного текста, решили пустить рекламу на поиске она показала себя гораздо эффективнее. Клиент был рад.

Сайт был сделан на конструкторе но с учетом СЕО оптимизации сайта. Спустя определенное время сайт вышел в топ и до сих пор находиться на первой странице, что дает и без рекламы заявки клиенту.

Затем было принято решение охватить клиентов из ВКонтакте.

Была создана группа и запущена таргетированная реклама по самым горячим объектам по городу. Показала она себя также очень хорошо. В дальнейшем клиент планирует расширятся и выйти в Instagram.