Создание сайта клуба удаленных специалистов Lets L

Что такое Let`s Life

Компания «Let`s Life» – это центр онлайн обучения специалистов в области интернет-маркетинга.

Каждый желающий работать в интернете может пройти одну из обучающих программ на сайте и начать зарабатывать от 50 тыс. руб. в месяц из любой точки мира.

Основатель «Lets life» Юрий Фонарев запустил уже более 15 автоматизированных курсов по изучению профессий для работы в интернете.

Курс в 2 клика

У администраторов сайта есть возможность добавлять новые курсы в два клика. Посетители сайта могут фильтровать все курсы по уровню сложности прямо на главной странице.

Полное управление

Мы сделали больше 10 уникальных разделов: курсы, услуги, кейсы, отзывы, блог, CRM, скидки, сервисы, партнерская программа и другие.

Специальные предложения оформили в виде посадочных страниц, на которых добавили систему оплаты и формы подписки.

У администраторов всегда есть возможность добавлять новые разделы, страницы или информацию на сайт без помощи верстальщика, благодаря системе управления 1С-Битрикс.

Адаптация

Сайт идеально адаптируется к мобильным устройствам.