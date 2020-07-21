Создание сайта клуба удаленных специалистов Lets L
Что такое Let`s Life
Компания «Let`s Life» – это центр онлайн обучения специалистов в области интернет-маркетинга.
Каждый желающий работать в интернете может пройти одну из обучающих программ на сайте и начать зарабатывать от 50 тыс. руб. в месяц из любой точки мира.
Основатель «Lets life» Юрий Фонарев запустил уже более 15 автоматизированных курсов по изучению профессий для работы в интернете.
Курс в 2 клика
У администраторов сайта есть возможность добавлять новые курсы в два клика. Посетители сайта могут фильтровать все курсы по уровню сложности прямо на главной странице.
Полное управление
Мы сделали больше 10 уникальных разделов: курсы, услуги, кейсы, отзывы, блог, CRM, скидки, сервисы, партнерская программа и другие.
Специальные предложения оформили в виде посадочных страниц, на которых добавили систему оплаты и формы подписки.
У администраторов всегда есть возможность добавлять новые разделы, страницы или информацию на сайт без помощи верстальщика, благодаря системе управления 1С-Битрикс.
Адаптация
Сайт идеально адаптируется к мобильным устройствам.