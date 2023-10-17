Создание сайта на Tilda для трансформационного комплекса игры

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта на Tilda для трансформационного комплекса игры

Новый кейс по сайту в моём дизайнерском портфолио!

Задача для создания сайта: продажа трансформационной этно-игры, привлечение клиентов через сайт. Важно передать атмосферу Карелии, привлечь внимание. Целевая аудитория: игропрактики, которые проводят трансформационные игры, женщины в возрастном диапазоне 35-40 лет. Сайт должен вести к покупке, нажатию на кнопку с записью на полноформатную версию игры или демоверсию

Желания клиента по дизайну сайта: отражать атмосферу Карелии, игры, интереса и увлечённости. В ходе созвона, мы выяснили и выстроили с Юлией более конкретные цветовые оттенки проекта и его подачу, привлекательную целевой аудитории.

Подключение домена, базовая SEO-оптимизация, мобильная версия сайта входили в стоимость услуги. Это были насыщенные 2 недели работы над проектом, авторские права по сайту были полностью переданы мной.

Ссылка на сайт: https://kalevala-ru.ru/