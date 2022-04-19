Создание сайта по ключ (landing page)

Разработаю сайты на конструкторе Tilda под ключ. Работаю удаленно, по всей России.

Качество гарантирую, т.к создаю портфолио.

Перед началом работы с любым проектом, делаю анализ конкурентов и выявление потребностей ваших клиентов!

Работа происходит в три этапа:

· Обсуждение проекта и подготовка к дизайну (скелет сайта).

· Создание дизайна сайта: шрифты, цвета, стиль, концепция.

· Адаптация под все устройства и внутренняя настройка SEO.

На каждом этапе согласовываю работу и вношу правки при необходимости.

Вы получаете готовый сайт на просторах интернета, не думая о хостинге и домене.

Создание одностаничного сайта (landing page) – 5000 руб, цена фиксированная! Срок разработки до 10 рабочих дней.

Возьму только 5 проектов по такой стоимости, УСПЕВАЙТЕ!!!

Пишите или звоните, буду рада сотрудничеству!