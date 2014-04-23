Создание сайта под "ключ"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта в строгом корпоративном стиле под "ключ"
Работы:
- Создание логотипа
- Выбор фирменных цветов
- Разработка дизайна
- Разработка функционала
- Наполнение сайта
- Разработка баннеров для слайдера
- Создание фирменных бланков, конвертов, визиток
- Размещение сайта на хостинге клиента
- Подключение Google Analytics
- Создание обучающих видео урок для пользования админ панелью сайта