Создание сайта под "ключ"

Добавлена
10 лет назад
142 просмотра
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Создание сайта в строгом корпоративном стиле под "ключ"

Работы:

- Создание логотипа

- Выбор фирменных цветов

- Разработка дизайна

- Разработка функционала

- Наполнение сайта

- Разработка баннеров для слайдера

- Создание фирменных бланков, конвертов, визиток

- Размещение сайта на хостинге клиента

- Подключение Google Analytics

- Создание обучающих видео урок для пользования админ панелью сайта