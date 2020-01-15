Создание сайта под ключ

Создание сайтов на 1С Битрикс только с использованием готовых шаблонов из маркетплейс или при наличии у Вас готового шаблона индивидуальной разработки.При покупке лицензий 1С Битрикс или готовых шаблонов и модулей из маркетплейс, возможно бесплатное выполнение работ или хорошая скидка.В создание сайта входит не только установка CMS Битрикс и готового шаблона, но и следующее:- Настройка самой CMS и готового шаблона- Установка необходимых модулей- Настройка способов оплаты и доставки (для интернет-магазинов)- Настройка шаблонов уведомлений посетителю сайта- Интеграция различных сервисов (сервисов приема платежей, служб доставки, мессенджеров на сайт, СМС сервисов и т. д. )- Наполнение сайта графической и текстовой информацией (которую предоставляете Вы или я нахожу исполнителя на написание текстов)- Импорт товаров в интернет-магазин (при необходимости выполню парсинг (сбор) каталога со стороннего сайта)- Настройка свойств товаров, фильтрации по свойствам- Настройка полного цикла оформления заказаА так же множество других доработок и настроек по необходимости.В итоге вы получите полностью готовый и качественно настроенный корпоративный сайт, интернет-магазин или сайт визитку.