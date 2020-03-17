Создание сайта под ключ

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доставки еды
В задачах этого проекта было необходимо быстрее запускать сайт и интегрировать заказы с системой учета, которую использовало предприятие.
- Дизайн и проектирование сайта
- Верстка того, что отрисовал в Photoshop с помощью Bootstrap 4 и Flexbox
- Анимацию скролла и функционал карточек товара с помощью jquery/JS
- Корзина и оформления заказа реализовано с помощью стороннего сервиса (скрипта корзины)
- Оптимизация скорости загрузки сайта
- Ленивая загрузка изображений, пока внедрена только черновой сайт https://artemich1671.github.io/ot-kepa.github.io/