Создание сайта под ключ

Добавлена
4 года назад
117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доставки еды

доставка-пиццы-от-кэпа.рф

В задачах этого проекта было необходимо быстрее запускать сайт и интегрировать заказы с системой учета, которую использовало предприятие. 

  • Дизайн и проектирование сайта
  • Верстка того, что отрисовал в Photoshop с помощью Bootstrap 4 и Flexbox
  • Анимацию скролла и функционал карточек товара с помощью jquery/JS
  • Корзина и оформления заказа реализовано с помощью стороннего сервиса (скрипта корзины)
  • Оптимизация скорости загрузки сайта
  • Ленивая загрузка изображений, пока внедрена только черновой сайт https://artemich1671.github.io/ot-kepa.github.io/