Создание сайта под ключ для Euro Credit Bank

При разработке сайта для банка Euro Credit Bank команде Studio Webmaster предстояло реализовать целый перечень модулей: онлайн-консультант, форму обратной связи, слайдер на главной странице, разделы с выпадающими меню, курс валют в режиме реального времени, конвертер и карту с указанием сети банка на территории РМ. Был разработан сайт с адаптивным дизайном в фирменных цветах компании и с учетом всех требований и пожеланий заказчика. Кроме того, была разработана дистанционная система обслуживания клиентов, которая обеспечивает полноценный банковский сервис на высшем уровне.