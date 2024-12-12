Создание сайта под ключ для Remember Me

Разработка комплексного сайта производилось со стороны нашей команды WEBadiko для компании Remember Me. Наша команда выполнила полный цикл работ, включая:

Фронтенд и бэкенд : разработка функционального и удобного веб-интерфейса, а также создание надежной серверной части для стабильной работы сайта.

Дизайн : разработка уникального и привлекательного дизайна, соответствующего бренду агентства.

SEO-оптимизация : настройка сайта для повышения видимости в поисковых системах и привлечения большего количества клиентов.

Интеграция платёжных систем: внедрение удобных и безопасных платёжных решений для клиентов.

Этот проект стал результатом комплексного подхода к разработке и продвижению, что позволило улучшить онлайн-присутствие агентства и увеличить его клиентскую базу.