Создание сайтов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Меня зовут Александр и я создаю Landing Page (одностраничные сайты) нa платформе Tilda. Срок реализации до 3х дней, цена варьируется от 2000 до 10000 тысяч рублей. Если вас не устроит качество то я верну вам деньги в полном объёме.
Чем я занимаюсь:
-Создаю макет сайта для привлечения ЦА (Целевой аудитории)
-Написание грамотного и продающего контента
-Современный, стильный и индивидуальный дизайн
-Адаптация сайта под любые устройства
-Полугодовая бесплатная техническая подддержка сайта.
Гарантия качества, либо вернём деньги
По заказам пишите здесь или обращайтесь в Instagram @_alex_soft_