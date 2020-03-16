Создание сайтов

Привет! Меня зовут Александр и я создаю Landing Page (одностраничные сайты) нa платформе Tilda. Срок реализации до 3х дней, цена варьируется от 2000 до 10000 тысяч рублей. Если вас не устроит качество то я верну вам деньги в полном объёме.

Чем я занимаюсь:

-Создаю макет сайта для привлечения ЦА (Целевой аудитории)

-Написание грамотного и продающего контента

-Современный, стильный и индивидуальный дизайн

-Адаптация сайта под любые устройства

-Полугодовая бесплатная техническая подддержка сайта.

Гарантия качества, либо вернём деньги

По заказам пишите здесь или обращайтесь в Instagram @_alex_soft_