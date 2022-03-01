Создание сайтов на Tilda

Всем привет! Меня зовут Галина Брагина. Если у Вас или Ваших знакомых есть бизнес, любимое дело или мероприятие, которые не помешает прокачать или продвинуть в интернете, то я могу помочь.Могу создать новый сайт или круто обновить старый и запустить его на просторы интернета, также могу подключить к сайту рекламу.Я могу сделать для Вас:- лендинг (одностраничный сайт)- сайт-визитка (сайт-портфолио)- интернет-магазин- турбо-сайт- также могу подключить таргетированную рекламу в VK- настраиваю контекстную рекламу Яндекс.ДиректКак я работаю:- проведу с Вами интервью по вашему проекту, заполним анкету-бриф;- проведу анализ Ваших конкурентов;- создам прототип сайта в Figma;- перенесу дизайн на Tilda (работаю на шаблонах и зеро-блоке);- адаптирую сайт под мобильные устройства (5 разрешений);- подключаю домен, платежные системы, формы приема заявок;- если нужно, настраиваю рекламу- консультационная поддержка сайта по всем вопросам в течении месяца.Стоимость платформы и домена не включены в услугу (оплачивается отдельно).Стоимость сайта от 5000 руб., в зависимости от сложности. Срок изготовления 3-5 дней. Консультация бесплатно.