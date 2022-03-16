Создаю продающие сайты на Tilda

Разработка продающих сайтов на Tilda любого масштаба и тематики. Создаю сайты, которые окупают себя за 14 дней.

Сотни довольных клиентов. Более 7 лет опыта работы в сфере маркетинга.

Меня зовут Кайсар и я специалист по маркетингу с 7 летним опытом работы.

Во всех компаниях, где я занимал должность маркетолога, представлялась возможность выполнять задачи практически всего маркетингового отдела.

Я писал текста, создавал сайты, настраивал таргетированную и контекстную рекламы, готовил visual в Photoshop'е, подключал каналы лидогенерации,

занимался email маркетингом и анализом маркетинговой деятельности.

⭐ За все время своей карьеры, я смог привлечь своим работодателям более 50.000.000 $, потратив при этом одну двухсотую часть этой суммы.

⭐ И благодаря постоянной и многозадачной работе, я преуспел во многих направлениях маркетинговой сферы.

Но больше всего мне нравится создавать сайты.

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