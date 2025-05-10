Создаю сайты через Tilda

🎯 2 года в создании сайтов на Tilda — без шаблонов, только смысл и стиль.

Я не просто ставлю блоки — я собираю сайт, как конструктор смыслов и визуала.

Работаю в Zero Block, если нужно — рисую, думаю и переделываю до тех пор, пока не "встаёт".

✔️ Лендинги, мультистраничники, карточки товаров — всё, что должно продавать и не раздражать.

✔️ Помогаю с текстами и структурой, если нужно. Не делаю сайты "ради сайта", только под цель.

✔️ Минимализм, чистота, логика. Без лишнего.

Хочешь не просто сайт, а внятную упаковку — пиши.

📍 Telegram: @Vispit