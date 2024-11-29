Создаю сайты на Tilda

Привет, меня зовут Ольга, я веб дизайнер. Я создаю крутые сайты на Tilda 🧡

Почему Tilda?

— Дешевле и круче, чем самописный сайт.

Это в 2 раза дешевле и быстрее разработки обычного сайта

— Сайты на Тильде создаются быстро.

Упаковываю сайт быстро

— Простое управление сайтом.

Вы можете самостоятельн вносить изменения на собственном сайте с помощью обучающего видео.

— SЕО продвижение. Сайты хорошо продвигаются поисковыми системами

Создании Ваш лучший сайт?)

❓Этапы работы

1. Анкетирование.

2. Маркетинговый анализ.

3. Разработка макета.

4. Вёрстка сайта.

5. Подключение сервисов.

6. Подключение домена

По итогу, вы получаете готовый и красивый сайт🌸