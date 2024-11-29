Создаю сайты на Tilda

Привет, меня зовут Ольга, я веб дизайнер. Я создаю крутые сайты на Tilda 🧡
Почему Tilda?
— Дешевле и круче, чем самописный сайт.
Это в 2 раза дешевле и быстрее разработки обычного сайта
— Сайты на Тильде создаются быстро.
Упаковываю сайт быстро
— Простое управление сайтом.
Вы можете самостоятельн вносить изменения на собственном сайте с помощью обучающего видео.
— SЕО продвижение. Сайты хорошо продвигаются поисковыми системами
Создании Ваш лучший сайт?)
❓Этапы работы
1. Анкетирование.
2. Маркетинговый анализ.
3. Разработка макета.
4. Вёрстка сайта.
5. Подключение сервисов.
6. Подключение домена
По итогу, вы получаете готовый и красивый сайт🌸