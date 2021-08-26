Создаю сайты-визитки/ Landing Page на конструкторе

Бонус при регистрации по моей ссылке https://tilda.cc/?r=5334632 Прошла обучение в 2х школах по работе на платформе Тильда. Нарабатываю портфолио и отзывы.Что входит в данный.

Варианты блоков:1)Обложка (можно с кнопкой действия)2)Рассказ о проекте/продукте (можно с галереей)3)Выгоды и преимущества (возможные блоки: выгоды, преимущества, как пользоваться, цифры)4)Блоки доверия (возможные блоки: отзывы, сертификаты, команда (авторы), партнеры, кейсы, наши клиенты)5)Призыв к действию (возможные блоки: цены, форма с кнопкой, контакты)

Оплата Tilda не входит в стоимость работы.Нужно для заказа:1. Доступ к аккаунту на Tilda (логин и пароль) или Ваши данные для регистрации (email).2. Если требования к сайту будут выходить за рамки бесплатного тарифа - необходимо оплатить тариф Tilda с доп. возможностями (например, для привязки домена).3. Подробное ТЗ, контент (изображения, иконки, текст, логотип).4. Ссылка, если вам понравился какой-то сайт5. Пожелания по используемым цветам.