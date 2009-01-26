Спектр Плюс

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Добавлена
15 лет назад
188 просмотров
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http://rus.hamelion.net

Для мебельной фабрики. Из за того что без предоплаты заказчик не заплатил и молчит.

Фирма Спектр Плюс предлагает Покупателю полный комплекс услуг, таких как доставка, сборка, такелаж, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание мебели для офисов