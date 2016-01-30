SperX - Биржа труда

Разработка биржи труда с адаптацией на рынок СНГ. Проект представляет из себя универсальную платформу, которая позволяет легко найти мастера своего дела из разных сфер деятельности. Если вы являетесь мастером, данная платформа позволяет быстро создать профиль, заполнить портфолио, указать прайсы и начать принимать заявки от работодателей. SperX также интегрирует создание онлайн рабочего графика и бронирование работодателем определенный временной промежуток исполнителя.

Основная функциональность