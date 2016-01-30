SperX - Биржа труда

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка биржи труда с адаптацией на рынок СНГ. Проект представляет из себя универсальную платформу, которая позволяет легко найти мастера своего дела из разных сфер деятельности. Если вы являетесь мастером, данная платформа позволяет быстро создать профиль, заполнить портфолио, указать прайсы и начать принимать заявки от работодателей. SperX также интегрирует создание онлайн рабочего графика и бронирование работодателем определенный временной промежуток исполнителя.
Основная функциональность
- Создание анкеты мастера
- Портфолио мастера
- Прейскурант мастера
- События и брони
- Отзывы о мастере
- Рейтинг мастера
- Поиск по карте
- VIP статус мастера
- Оплата тарифных планов сервиса
- Регистрация через социальные сети
- Организация на сайте таргетинговой рекламы