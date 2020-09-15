Специалист по разработке сайтов на Tilda

Добрый день!
Меня зовут Аделина. Я специалист по разработке одностраничных и многостраничных сайтов.
Сейчас моя цель – это репутация! Поэтому мне важно выполнить работу качественно и в срок. Чтобы мои заказчики были довольны!
Быстро реагирую на ваши комментарии и пожелания и вношу поправки.
Подтверждение моей квалификации: обучение в школе PROFREEWORK
Готова ответить на все интересующие вас вопросы.
С примерами моих работ можете ознакомиться по ссылке: https://www.figma.com/file/ZNCVzsHc2Fs9a6skMOwGki/Unt..
А также в Инстаграмме adell.iam
С уважением, специалист по разработке одностраничных и многостраничных сайтов
Аделина