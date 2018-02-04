Спортивное питание из США

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта продукции известных брендов спортивного питания США. Первые в истории бренды хардкорного питания.
В проекте мы отвечали за следующее:
• Формирования концепции бренда;
• Разработка маркетинговой концепции продуктов;
• Создание идеи и прототипа сайта;
• Копирайтинг под ключ;
• Дизайн сайта и всех элементов;
• Верстка и программирование;
• Настройка аналитики, хостинг;
• Настройка статистики для рекламы.
Цена - 36000 руб.
Срок - 30 дней