Спортивное питание из США

https://cheatyeater.ru/

Создание сайта продукции известных брендов спортивного питания США. Первые в истории бренды хардкорного питания.

В проекте мы отвечали за следующее:

• Формирования концепции бренда;

• Разработка маркетинговой концепции продуктов;

• Создание идеи и прототипа сайта;

• Копирайтинг под ключ;

• Дизайн сайта и всех элементов;

• Верстка и программирование;

• Настройка аналитики, хостинг;

• Настройка статистики для рекламы.

Цена - 36000 руб.

Срок - 30 дней