Спортивное питание из США

Добавлена
6 лет назад
190 просмотров
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Создание сайта продукции известных брендов спортивного питания США. Первые в истории бренды хардкорного питания.  

В проекте мы отвечали за следующее:   

• Формирования концепции бренда;  

• Разработка маркетинговой концепции продуктов;   

• Создание идеи и прототипа сайта;   

• Копирайтинг под ключ;   

• Дизайн сайта и всех элементов;   

• Верстка и программирование;   

• Настройка аналитики, хостинг;   

• Настройка статистики для рекламы. 

Цена - 36000 руб.

Срок - 30 дней