Стартап SafeTrust Escrow сервис безопасных сделок

Разработка и продвижение автоматической системы проведения безопасных сделок по продаже доменных имен и сайтов.

Полная разработка под ключ: дизайн, верстка, сайт, панели администратора, продвижение и поддержка.

На данный момент сайт прекратил свое существование.

Программирование с нуля, без использования CMS.

Автоматическое отслеживание изменений whois домена.

Система приватных сообщений.

Прием Webmoney и Robokassa.