Стартап SafeTrust Escrow сервис безопасных сделок
Добавлена1530 просмотров
14 лет назад
Разработка и продвижение автоматической системы проведения безопасных сделок по продаже доменных имен и сайтов.
Полная разработка под ключ: дизайн, верстка, сайт, панели администратора, продвижение и поддержка.
На данный момент сайт прекратил свое существование.
Программирование с нуля, без использования CMS.
Автоматическое отслеживание изменений whois домена.
Система приватных сообщений.
Прием Webmoney и Robokassa.