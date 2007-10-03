Стоматологическая клиника "Пломба"

Добавлена
16 лет назад
296 просмотров
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http://plomba.nsk.ru

Сайт для клиника "Пломба".

CMS для этого сайта позволяет:

отредактировать содержимое страницы пользователю, знакомому с Word'ом - изменять и форматировать текст, вставлять изображения, работать с таблицами, ссылками и так далее

добавлять и удалять страницы сайт, с соответствующими изменениями в главном меню

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