Стоматологическая клиника "Пломба"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для клиника "Пломба".
CMS для этого сайта позволяет:
отредактировать содержимое страницы пользователю, знакомому с Word'ом - изменять и форматировать текст, вставлять изображения, работать с таблицами, ссылками и так далее
добавлять и удалять страницы сайт, с соответствующими изменениями в главном меню
закачивать изображения
добавлять новости клинки