Строительные материалы "ПАКГАУС"
Сайты «под ключ»
Добавлена216 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта - интернет магазина (корзина товаров) на системе управления MODx, написание дополнительных модулей, разработка концепции дизайна.
Структура сайта и материалы предоставлены заказчиком, так же с пометкой "обязательно" к завершению проекта были предоставлены дополнительные графические элементы отсутствующие на макете - 2 логотипа.