Строительные материалы "ПАКГАУС"

http://www.bruger.ru/

Создание сайта - интернет магазина (корзина товаров) на системе управления MODx, написание дополнительных модулей, разработка концепции дизайна.

Структура сайта и материалы предоставлены заказчиком, так же с пометкой "обязательно" к завершению проекта были предоставлены дополнительные графические элементы отсутствующие на макете - 2 логотипа.