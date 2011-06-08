Студенческий совет Юридического факультета СЗАГС
Сайты «под ключ»
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13 лет назад
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Студенческое самоуправление (ССУ) – это самостоятельная, под свою ответственность, деятельность студенческого сообщества, направленная на решение вопросов, касающихся своей жизнедеятельности (улучшения качества жизни), посредством выбора представителей этого сообщества.