Студенческий совет Юридического факультета СЗАГС

http://ssuf.szags.ru/

Студенческое самоуправление (ССУ) – это самостоятельная, под свою ответственность, деятельность студенческого сообщества, направленная на решение вопросов, касающихся своей жизнедеятельности (улучшения качества жизни), посредством выбора представителей этого сообщества.