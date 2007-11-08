Студия АРТ ДИЗАЙН

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Фирма "Арт-Дизайн" успешно предоставляет услуги на рынке дизайна интерьеров и отделочных технологий.

Арт-Дизайн предлагает полный комплекс проектных работ: от комплексной консультации и предпроектных решений, до полного проектирования интерьеров любой сложности. Профессиональные дизайнеры работают в любом стиле, знают все о последних тенденциях мировой моды в области дизайна интерьеров и используют самые передовые технологии.