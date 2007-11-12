Студия по web дизайну и программированию

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы проводим бесплатные консультации по разработке и вопросам размещения на хостинге. К каждому клиенту индивидуальный подход.
Наши услуги включают:
- Разработка сайтов с использованием: PHP+MySQL.
- Разработка дизайна для вашего сайта.
- Разработка, как обычного сайта, так и сайта выполненного по технологии AJAX.
- Подбор хостинга и размещение сайта на хостинге.
- Разработка логотипов, визиток.
- Разработка Flash-баннеров, меню и различных Flash-вставок.
- Разработка сайтов с различной языковой поддержкой.
- Разработка интернет-магазинов любой сложности.
- Разработка интернет-порталов, каталогов.
- Раскрутка сайтов на известных поисковых машинах: www.google.com, www.yandex.ru,
- www.yahoo.com и так далее.
- Поддержка созданного нами сайта.
- Доработка сайтов
- Изменение дизайна сайта
- Добавление возможностей
- Поддержка сайта
- Перенос на другой хостинг