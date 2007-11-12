Студия по web дизайну и программированию

Добавлена
16 лет назад
201 просмотр
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http://laporte-web.com

Мы проводим бесплатные консультации по разработке и вопросам размещения на хостинге. К каждому клиенту индивидуальный подход.

Наши услуги включают:

  • Разработка сайтов с использованием: PHP+MySQL.

  • Разработка дизайна для вашего сайта.

  • Разработка, как обычного сайта, так и сайта выполненного по технологии AJAX.

  • Подбор хостинга и размещение сайта на хостинге.

  • Разработка логотипов, визиток.

  • Разработка Flash-баннеров, меню и различных Flash-вставок.

  • Разработка сайтов с различной языковой поддержкой.

  • Разработка интернет-магазинов любой сложности.

  • Разработка интернет-порталов, каталогов.

  • Раскрутка сайтов на известных поисковых машинах: www.google.com, www.yandex.ru,
  • www.yahoo.com и так далее.

  • Поддержка созданного нами сайта.

  • Доработка сайтов

  • Изменение дизайна сайта

  • Добавление возможностей

  • Поддержка сайта

  • Перенос на другой хостинг