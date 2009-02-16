http://eseo-tool.com

Я хотел предложить всем работодателям и фрилансерам обратить внимание на совершенно новый ресурс, родившийся буквально пару часов назад. Называется - Студия Современных Технологий, адрес – http://eseo-tool.com

Заходите друзья не стесняйтесь, задавайте вопросы, кстати рассматриваем вакансии для работы в этой совершенно новой студии. Но и конечно же уже кое что можем делать сами.

Сайт будет периодически обновляться, так что, как говорится, милости просим! О чем это я? Ах да еще раз напомню адресок - http://eseo-tool.com

Самое главное это то, что как бы не была избита и банальна эта фраза, но я просто вынужден ее здесь привести – МЫ Наконец то открылись!

Александр.