Свадебный портал «Weddicles»

http://weddicles.com.ua

«Weddicles» — новый портал, на котором можно почитать статьи о свадьбах и подготовке к ним, найти подходящих поставщиков свадебных услуг, пообщаться на форуме и т. п.

Сайт работает на собственном движке, системы управления контентом и скрипты посторонних разработчиков не использовались. Программирование, дизайн и верстка — полностью выполнены мной. Работа с сайтом ведется через удобный административный интерфейс.

Проект сдан в декабре 2009 года. На момент публикации этой работы здесь (февраль 2010) сайт пока официально не запущен — ведется его наполнение (силами заказчика).