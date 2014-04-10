Свободный торрент-трекер

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Сайты «под ключ»
Добавлена
10 лет назад
368 просмотров
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Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн
: Уникальный
Движок
: DataLife Engine
Заказчик
: Собственный проект
Разработанные модули
Парсеры данных – Rutor, OpenSharing, XXX-Tracker и др.
Парсер данных КиноПоиск
Проигрыватель ТВ-каналов
Просмотр торрент-раздач в режиме – Онлайн
1024x594
310 КБ
Игорь Матвеев
IG-M
Был
2 года назад
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