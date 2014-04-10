Свободный торрент-трекер

Добавлена
10 лет назад
368 просмотров
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Дизайн: Уникальный

Движок: DataLife Engine

Заказчик: Собственный проект

Разработанные модули

  • Парсеры данных – Rutor, OpenSharing, XXX-Tracker и др.
  • Парсер данных КиноПоиск
  • Проигрыватель ТВ-каналов
  • Просмотр торрент-раздач в режиме – Онлайн