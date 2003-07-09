TAROT - Telegram mini app - Тарология

TAROT — это веб-приложение телеграмм, созданное для любителей тарологии, которое помогает пользователям исследовать совместимость между людьми с помощью раскладов карт Таро. Проект объединяет интерактивность, эстетику и практическую пользу, предоставляя следующие ключевые возможности:

Анализ совместимости: Система предлагает алгоритм, который помогает определить, насколько гармоничны взаимоотношения между двумя людьми на основе выбранных карт.

Интерактивные расклады: Пользователь может в режиме реального времени вытаскивать карты Таро из виртуальной колоды, визуализировать их и получать интерпретацию.

Подробная аналитика: Приложение предоставляет расшифровку значений карт и рекомендации по улучшению взаимодействий.

Эстетика и удобство: Интерфейс выполнен в тематике Таро с мистической атмосферой, которая погружает пользователя в процесс гадания.

Проект ориентирован как на профессионалов в тарологии, так и на тех, кто только начинает свое знакомство с этим искусством.