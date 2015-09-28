Общестроительная компания Техснабресурс - это жилые коммуникации - отопление, канализация, электика, водоснабжение; отделочные работы - внутренняя, внешняя, фасадная отделка; металлоконструкции - навесы, гаражи, заборы, теплици, бытовки; фундамент - винтовой, блочный, свайный, монолитный; кровельные работы; вентиляция и система охлаждения; электрооборудование и освещение; ит-оборудование и система видеонаблюдения.

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