Разработка сайта "под ключ" туристической компании TezTour
Задача樂
Разработать дизайн лендинга туристической компании TezTour на базе основного сайта компании, организовать всю имеющуюся информацию и сделать отдельно поддомены для сайта.
Решение😎
• Была разработана вся структура одностраничника ;
• Разработан детальный прототип и дизайн макет главной страницы;
• После его утверждения были разработаны адаптивы
• После утверждения всего дизайна была разработана верстка десктопной/планшетной/мобильной версий.
• Далее верстка была посажена на систему управления Wordpress
• Утверждённый сайт был перенесен на хостинг и домен заказчика и передан ему
Инструмент
Дизайн макетов был сделан в Figma
Верстка в Visual Studio Code
CMS Wordpress