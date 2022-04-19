Разработка сайта "под ключ" туристической компании TezTour

Задача樂

Разработать дизайн лендинга туристической компании TezTour на базе основного сайта компании, организовать всю имеющуюся информацию и сделать отдельно поддомены для сайта.

Решение😎

• Была разработана вся структура одностраничника ;

• Разработан детальный прототип и дизайн макет главной страницы;

• После его утверждения были разработаны адаптивы

• После утверждения всего дизайна была разработана верстка десктопной/планшетной/мобильной версий.

• Далее верстка была посажена на систему управления Wordpress

• Утверждённый сайт был перенесен на хостинг и домен заказчика и передан ему

Инструмент 

Дизайн макетов был сделан в Figma

Верстка в Visual Studio Code

CMS Wordpress