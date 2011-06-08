Торговая марка "Знатные продукты"
Сайты «под ключ»
Добавлена168 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта был разработан в соответствии с логотипом компании и фирменными цветами.
Функциональные особенности:
1) На сайте реализован каталог продуктов
2) Отображение хитов продаж
3) Flash-ролик с отображением хитов продаж
4) Новостной блог