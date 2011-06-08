Торговая марка "Знатные продукты"

http://znatnie.com

Дизайн сайта был разработан в соответствии с логотипом компании и фирменными цветами.

Функциональные особенности:

1) На сайте реализован каталог продуктов

2) Отображение хитов продаж

3) Flash-ролик с отображением хитов продаж

4) Новостной блог