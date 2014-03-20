Торрент ТВ

Добавлена
10 лет назад
203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

www.t-tv.org

- дизайн

- создание конверсионных страниц

- контекстная реклама Яндекс\Google

- ремаркетинг

- тизерная реклама

- реклама в социальных сетях VK, FB, Odnoklassniki

- комплексная аналитика Google Analytics\ Yandex Metrika

Результат: 1100 хостов в сутки за 1 месяц.

Минимальные капиталовложения