Торрент ТВ

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- дизайн
- создание конверсионных страниц
- контекстная реклама Яндекс\Google
- ремаркетинг
- тизерная реклама
- реклама в социальных сетях VK, FB, Odnoklassniki
- комплексная аналитика Google Analytics\ Yandex Metrika
Результат: 1100 хостов в сутки за 1 месяц.
Минимальные капиталовложения