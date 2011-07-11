http://tse-perm.ru/

На сегодняшний день «ТрансСибЭкспедиция» - уникальный грузоперевозчик в Пермском крае, поскольку только мы можем задействовать все возможные виды транспорта в Ваших интересах:

Автоперевозки

Авиаперевозки

Перевозка сборных грузов

Железнодорожные перевозки

Ответственное хранение груза

Контейнерные перевозки

Водные перевозки

Грузоперевозки по Перми

Кроме транспортировки грузов, как наземным, так и воздушным видом транспорта, наша компания предлагает Вашему вниманию дополнительный комплекс услуг:

1. Ответственное хранение Вашего груза.

2. Таможенное оформление грузов.

3. Страхование Вашего груза.

4. Качественная доупаковка и опалетка, которую произведут наши сотрудники.