ТрансСибЭкспедиция
Сайты «под ключ»
Добавлена210 просмотров
12 лет назад
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На сегодняшний день «ТрансСибЭкспедиция» - уникальный грузоперевозчик в Пермском крае, поскольку только мы можем задействовать все возможные виды транспорта в Ваших интересах:
Автоперевозки
Авиаперевозки
Перевозка сборных грузов
Железнодорожные перевозки
Ответственное хранение груза
Контейнерные перевозки
Водные перевозки
Грузоперевозки по Перми
Кроме транспортировки грузов, как наземным, так и воздушным видом транспорта, наша компания предлагает Вашему вниманию дополнительный комплекс услуг:
1. Ответственное хранение Вашего груза.
2. Таможенное оформление грузов.
3. Страхование Вашего груза.
4. Качественная доупаковка и опалетка, которую произведут наши сотрудники.