True Story

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://truestory.in (ныне не рабочий)
Сайт реальных историй.
С вами что то случилось? Веселое или грустное? Ваш начальник вымочил такое, о чем хочется всем рассказать? Тогда смело пишите свою интересную историю, и она обязательно будет опубликована.
Создание дизайна и функционала сайта.