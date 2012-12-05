True Story

http://truestory.in (ныне не рабочий)

Сайт реальных историй.

С вами что то случилось? Веселое или грустное? Ваш начальник вымочил такое, о чем хочется всем рассказать? Тогда смело пишите свою интересную историю, и она обязательно будет опубликована.

Создание дизайна и функционала сайта.