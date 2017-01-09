Центр детского развития "Солнечный город" это компания, имеющая за плечами серьезный опыт работы с детьми. Наш центр – лучший в Чебоксарах, в сферу деятельности которого входит работа с детьми всех возрастных групп от 8 месяцев до 18 лет. Личностное развитие на тренингах, командобразующие игры и танцевальные занятия, а также актерский тренинг для детей и консультации для родителей – все это теперь в ОДНОМ центре детского развития "Солнечный город".www.сгород21.рф#Здесь! Интернет-сайт "Юниор". Понравилось! Звоните - 89623217721.