Центр жилищного строительства ЦентрЖилСтрой - строительство восьмиэтажного жилого дома (позиция 3) в Чебоксарах на территории квартала, ограниченного ул. Б. Хмельницкого, ул. Суворова, ул. Коммунальная Слобода.www.центржилстрой.рф#Здесь! Интернет-сайт "Юниор". Понравилось! Звоните - 89623217721.