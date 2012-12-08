ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСК

Добавлена
11 лет назад
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Центральный государственный архив научно-технической и медицинской документации Республики Узбекистан является организацией республиканского значения и подчиняется Агентству «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан.