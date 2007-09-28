ТЦБ ООО «Параллели»

http://www.parallely.com/

Общество с ограниченной ответственностью "Параллели" является профессиональным участником фондового рынка Украины. Создание сайта заняло три недели. Сайт создан на основе системы управления сайтом и оснащен следующими модулями:

* система управления контентом сайта

* новости

* каталог статей

* заканодательство

* курсы валют.