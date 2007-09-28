ТЦБ ООО «Параллели»

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Общество с ограниченной ответственностью "Параллели" является профессиональным участником фондового рынка Украины. Создание сайта заняло три недели. Сайт создан на основе системы управления сайтом и оснащен следующими модулями:
* система управления контентом сайта
* новости
* каталог статей
* заканодательство
* курсы валют.