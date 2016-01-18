Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Турфирма Жираф
Оригинальный сайт для туристкой компании "Жираф".
Для сайта разработана уникальная система поиска, которая задает посетителю несколько вопросов определяя список туров, которые надо предложить.
Также для сайта разработано уникальное решение для сбора информации о турах. Экономический эффект от внедренного решения составил: от 30 т.р. в год.