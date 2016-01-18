Турфирма Жираф

www.gftravel.ru

Оригинальный сайт для туристкой компании "Жираф".

Для сайта разработана уникальная система поиска, которая задает посетителю несколько вопросов определяя список туров, которые надо предложить.

Также для сайта разработано уникальное решение для сбора информации о турах. Экономический эффект от внедренного решения составил: от 30 т.р. в год.