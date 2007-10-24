Туристическая компания "HOLIDAY SERVICE"

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Фабрика путешествий «Holiday Service» — крупнейший молдавский тур оператор, имеющий два представительства в г. Кишинёве.
На сайте представлена информация о компании, его туристических направлениях по странам мира и отелям в различных регионах, модуль бронирования авиабилетов он-лайн позволит туристам получить достоверную информацию, система конвертации сезонных прайс-листов облегчает работу менеджеров в не лёгком туристическом бизнесе. Вагоны сопутствующих знаний и советов добавляются по средствам административной части сайта.