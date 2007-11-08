Туристическое агентство "Фламинго"

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Турагентство «Фламинго» переживает самый замечательный период своего развития. С одной стороны, мы уже не первый год на рынке и успели зарекомендовать себя как надежное агентство. Мы заработали репутацию профессионала и приобрели многочисленных друзей в лице своих клиентов. С другой стороны, мы по-прежнему молоды и полны сил и свежих идей. Мы уверены, обслуживание у нас будет для Вас выгодным и комфортным!